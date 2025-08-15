Opća panika u Koloradu nakon pojave "zombi zečeva": Naučnici objasnili o čemu se radi

U saveznoj američkoj državi Kolorado nastala je opća panika kada su stanovnici primjetili zečeve sa čudnim izraslinama na glavi, zbog čega su ih prozvali "zombi zečevi".

Međutim, o svemu su se oglasili naučnici koji su objasnili o čemu je zapravo riječ.

Naime, riječ je o zečevima koji su zaraženi uglavnom bezopasnim Shope papiloma virusom koji uzrokuje nastanak izraslina nalik bradavicama. Pojava ovog virusa kod zečeva nije ništa novo, a još prije 100 godina je bio razlog za nastanak brojnih narodnih mitova te je podstakao naučna istraživanja.

Pojava ovog virusa kod zečeva je doprinijela naučnim saznanjima o povezanosti između virusa i raka. Za podsjetiti je da humani papiloma virus uzrokuje rak grlića materice. Vrsta ovog virusa kod zečeva je nazvana po dr. Richardu E. Shopeu, profesoru na Univerzitetu Rockefeller, koji je 1930-ih otkrio ovu bolest.

Nadležni u Koloradu su istakli da ovakve zečeve nije neuobičajeno vidjeti ljeti, kada je mnogo buha i krpelja koji šire ovaj virus. On se može prenijeti sa zeca na zeca, ali i na druge životinjske vrste. Izrasline nisu štetne po zečeve osim ako ne rastu na njihovim očima ili ustima jer se njihov imunološki sistem može boriti protiv virusa. Zahvaljujući takvom sistemu, izrasline nestanu nakon izvjesnog vremena, piše NBC News.