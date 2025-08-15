Sramotan snimak: Ben Gvir ušao u zatvor, ismijavao Palestinca i prijetio mu

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir objavio je videosnimak koji je šokirao javnost. Na snimku se vidi kako je ušao u ćeliju gdje se nalazi palestinski zatvorenik Marvan Barguti (Marwan Barghouti), prijetio mu i ismijavao ga.

- Nećete pobijediti. Ko god se petlja s narodom Izraela, ko god ubija našu djecu i žene - mi ćemo ih uništiti. Trebali biste ovo znati, ovo se dešavalo kroz historiju - rekao je Ben-Gvir.

Ovo je bio prvi snimak Bargutija iz zatvora nakon više od 10 godina, a na snimku se može vidjeti kako je vidno mršav i iscrpljen.

Njegova porodica kaže da je smješten u samicu od 7. oktobra 2023. godine i da su ga nekoliko puta brutalno pretukli stražari.

Pored Bena Gvira tokom posjete stoji šef Izraelske zatvorske službe Kobi Jakobi (Yaakobi), bliski saveznik ministra nacionalne sigurnosti koji je optužen da je nezakonito obavijestio drugog visokog oficira da je pod istragom zbog prikrivanja nasilja doseljenika na Zapadnoj obali.