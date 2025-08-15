Lavrov stigao na Aljasku: Jedan detalj privukao pažnju

Naime, Lavrov je stigao u hotel na Aljasci noseći džemper s natpisom "SSSR" što je skraćenica za Sovjetski Savez te crni prsluk.

Međutim, mnogima je pažnju privukao njegov džemper i bedž koji je nosio.

Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Rusije, stigao je na Aljasku uoči sastanka Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina.

U kratkom razgovoru s medijima, Lavrov je rekao kako očekuje nastavak dobre komunikacije s američkom delegacijom.

- Ništa ne planiramo unaprijed. Imamo jasnu poziciju i predstavit ćemo je. Do sada je urađeno dosta, naročito tokom posjete američkog izaslanika Stevea Witkoffa. Nadam se da ćemo i tokom ovog sastanka nastaviti dobru i korisnu komunikaciju - rekao je Lavrov.