Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Lavrov stigao na Aljasku: Jedan detalj privukao pažnju

U kratkom razgovoru s medijima, Lavrov je rekao kako očekuje nastavak dobre komunikacije s američkom delegacijom

Sergej Lavrov. Anadolija

Dž. R.

15.8.2025

Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Rusije, stigao je na Aljasku uoči sastanka Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina.

Međutim, mnogima je pažnju privukao njegov džemper i bedž koji je nosio.

Naime, Lavrov je stigao u hotel na Aljasci noseći džemper s natpisom "SSSR" što je skraćenica za Sovjetski Savez te crni prsluk.

U kratkom razgovoru s medijima, Lavrov je rekao kako očekuje nastavak dobre komunikacije s američkom delegacijom.

- Ništa ne planiramo unaprijed. Imamo jasnu poziciju i predstavit ćemo je. Do sada je urađeno dosta, naročito tokom posjete američkog izaslanika Stevea Witkoffa. Nadam se da ćemo i tokom ovog sastanka nastaviti dobru i korisnu komunikaciju - rekao je Lavrov.

# SASTANAK
# ALJASKA
# SAD
# RUSIJA
# SERGEJ LAVROV
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.