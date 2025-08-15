Ukrajinski specijalci digli u zrak ruski brod s iranskim oružjem

Specijalne jedinice ukrajinske vojske izvele su napad na rusku luku Olja u Astrahanskoj oblasti, pogodivši brod s dijelovima dronova Shahed i iranskom municijom. Sumnja se da su ukrajinski dronovi u isto vrijeme napali i rafineriju nafte u regiji Samara, piše Kyiv Post.

Prema saopćenju Glavnog stožera, napad je izveden u četvrtak u suradnji Specijalnih operativnih snaga i drugih jedinica odbrambenih snaga, s ciljem smanjenja ruske sposobnosti za izvođenje zračnih napada.

Luka Olja jedan je od ključnih logističkih čvorišta za uvoz vojne opreme iz Irana. Pogođen je brod Port Olja 4, za koji se navodi da je prevozio dijelove bespilotnih letjelica i municiju. Procjena štete još je u toku.

Rano jutros ukrajinski dronovi napali su rafineriju u gradu Syzran u Samarskoj oblasti. Mještani su prijavili do 10 eksplozija od 4 sata ujutro, a na Telegramu su se pojavile snimke i fotografije požara kod postrojenja. Ruske vlasti zasad nisu potvrdile štetu.

Ukrajina se do objave ove vijesti nije službeno oglasila.

Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je njihova protuzračna odbrana tokom noći oborila 53 ukrajinska drona, među njima 13 iznad Kurske oblasti, 11 iznad Rostovske oblasti, 7 iznad Samarske oblasti, 6 iznad Belgorodske oblasti, 5 iznad Orjolske oblasti, po 4 iznad Brjanske i Voronješke oblasti, po 1 iznad Saratovske oblasti, Kalmikije i Azovskog mora.

Ruski borbeni avion Su-30SM srušio se u Crno more u blizini Otoka Zmija, prema komunikacijama koje je presrela ukrajinska vojna obavještajna služba.

Nakon što je izgubljen kontakt sa avionom, u moru su pronađeni plutajući ostaci.