Smotričev plan ne prolazi: Oglasio se Svjetski jevrejski kongres o širenju ilegalnih naselja na Zapadnoj obali

Ministar finansija Izraela Bezalel Smotrič (Smotrich) iznio je plan kojim bi se proširila izraelska ilegalna naselja na Zapadnoj obali, međutim naišao je na brojne kritike, kojima se pridružio i Svjetski jevrejski kongres.

Lider Svjetskog jevrejskog kongresa Ronald Lauder je posebno kritikovao način na koji je plan najavljen, uz Smotričev komentar da ovaj plan "ubija ideju o palestinskoj državi."

Lauder je rekao da su ovo "nečuvene izjave za izraelskog političara", a Smotriča i drugog radikalnog ministra u vladi Itamara Ben Gvira je nazvao "ekstremistima."

Lauder je dodao da su dvojica krajnje desnih ministara više puta davala izjave koje "ozbiljno štete Izraelu" i ne predstavljaju većinu Jevreja širom svijeta, koji ih smatraju ekstremistima nedostojnim javne funkcije.

Predsjednik Svjetskog jevrejskog kongresa je također pozvao premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) da jasno stavi do znanja da njegova vlada ne dijeli takve stavove.

Podsjetimo, Smotrič je najavio izgradnju dodatnih naselja koja bi pripadala Izraelu na Zapadnoj obali, teritoriji koja je pod kontrolom Palestinske samouprave i koja bi trebala biti dio potencijalne buduće palestinske države.

Smotrič je u najavi plana još tvrdio da je "Zapadna obala dio Izraela po božanskom obećanju", te da se ovim planom "ubija ideja o palestinskoj državi."