Politički poker s visokim ulozima: Tramp i Putin večeras odlučuju o budućnosti rata, mira i saveza

U vojnoj bazi Joint Base Elmendorf–Richardson večeras će se održati najosjetljiviji američko-ruski susret od Helsinkija bez prisustva Ukrajine, u trenutku kada oba lidera gledaju i prema frontu, i prema biračima kod kuće.

Prema izvještajima AP-a i Reutersa, ovo je prvi put od 1988. da ruski lider dolazi na bilateralni samit na američko tlo. Izbor Anchoragea na Aljasci nosi dvostruku poruku, geografski najbliže Rusiji, ali i podsjetnik na Hladni rat. Dodatni sloj simbolike je što se sastanak dešava izvan jurisdikcije Međunarodnog krivičnog suda, koji je izdao nalog za hapšenje Putina.

Agenda i očekivanja

AP prenosi da neće biti potpisivanja dokumenata, već fokus na prekidu vatre u Ukrajini, obnovi kontrole strateškog naoružanja i potencijalnoj ekonomskoj suradnji. Reuters ipak ističe da Donald Tramp (Trump) javno priznaje kako postoji “25 posto šanse” da razgovori propadnu, ali i da vjeruje da Vladimir Putin “želi dogovor” – uz mogućnost uključivanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u buduće krugove pregovora.

Putin, prema ruskim izvorima, dolazi s tri ključna cilja, prekid vatre, strateška stabilnost i ekonomski odnosi. Analitičari European Council on Foreign Relations upozoravaju da je riječ i o taktičkom manevru – ponuditi “mir” u zamjenu za ustupke na drugim poljima.

Formati bez Kijeva izazivaju ogorčenje. Zelenski je poručio da “mir bez Ukrajine neće uspjeti”, dok NATO saveznici strahuju da bi dogovor postignut iza zatvorenih vrata mogao podijeliti Savez i oslabiti istočno krilo. Atlantic Council ocjenjuje da bi to bila “simbolična pobjeda Kremlja” – slika velesila koje odlučuju bez onih o kojima se radi.

Pritisci biračkog tijela

Reuters piše da je neposredno pred samit Ukrajina pojačala napade bespilotnim letjelicama na rusku teritoriju, šaljući poruku da rat ne staje zbog političkog rasporeda. Na domaćem terenu, Tramp balansira između pritiska birača koji žele kraj rata i saveznika koji traže čvrst stav prema Moskvi. Putin koristi susret za jačanje narativa uoči parlamentarnih i regionalnih izbora u Rusiji, predstavljajući se kao lider sposoban da “sjedne sa Amerikancima” i pregovara o miru.

Reuters navodi tri scenarija neuspjeha: pooštravanje američkih sankcija prema Moskvi, konsolidacija NATO-a i jačanje istočnog boka te dublji jaz između Kijeva i Moskve, uz nastavak ratnih operacija.

CSIS i Atlantic Council smatraju da je maksimalni doseg samita okvir za deeskalaciju, prekid vatre, početak pregovora o kontroli naoružanja i dogovor o razmjeni zarobljenika.

Ledeni stol

No, bivši američki diplomata Daniel Fried upozorava:

- Pauza po ruskim uvjetima nije mir, to je samo vrijeme za pripremu sljedećeg napada.

Večeras Anchorage postaje ledeni stol za politički poker stoljeća. Ishod zavisi od verzije Trampa koja će sjesti naspram Putina – pregovarača spremnog na čvrst stav ili lidera koji, u izbornoj godini, traži brzi uspjeh po cijenu kompromisa. Konsenzus analitičara, od The Guardiana do Atlantic Councila, glasi:

- Bez Ukrajine i EU za stolom, svaki dogovor je krhak, a predah bez garancija lako vodi u skuplji rat kasnije.