Analitičar Božo Kovačević za „Avaz“: Postizanje kompromisa između američkog i ruskog prijedloga kapitulacije Ukrajine

Rusija želi normalizaciju odnosa sa SAD-om, kao pretpostavku za rješavanje ukrajinskog problema, dok sa Zapada stižu različite informacije, kazao je za „Avaz“ vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević, bivši zastupnik u Saboru i ministar u Vladi Hrvatske, te ambasador Hrvatske u Moskvi.

On pojašnjava da Evropa insistira da je prekid vatre preduvjet daljnjim pregovorima, dok predsjednik SAD-a u fokusu ima sporazum kojeg bi predstavio kao svoj veliki uspjeh.

- Za predsjednika Putina veliki uspjeh je i sama činjenica da se održava bilateralni američko – ruski sastanak na vrhu. Što možemo očekivati? Američka strana je jasno rekla da će Ukrajina biti primorana na neke teritorijalne koncesije. Nije sasvim jasno što bi trebalo biti konačno rješenje. Ruska pozicija je da je Krim i četiri ukrajinske pokrajine, koje Rusija djelomično drži pod okupacijom, proglasila u cjelini dijelom Ruske Federacije. Ruski zahtjevi su maksimalistički. Rusija očekuje da se Ukrajina povuče s dijelova Donjecka, Luhanska, Zaporižja i Hersona koje kontrolira. Meni se čini da do sastanka dvojice lidera ne bi ni došlo da unaprijed nije jasno da je neki rezultat moguć. Kakav god on bio, što se tiče Ukrajine ne može biti povoljan. Riječ je o pokušaju postizanja kompromisa između američkog i ruskog prijedloga kapitulacije Ukrajine – kazao nam je Kovačević.

Iako Ukrajina iza sebe ima podršku „koalicije voljnih“, Kovačević smatra da ona nije dovoljna za ostvarivanje ukrajinskih ciljeva, ako ih ne podrže i SAD. Podsjeća da je Tramp nekoliko pokazao da evropske saveznike ne smatra ravnopravnima, već od njih očekuje da provode odluke koje on donese. S druge strane, Ukrajina je u fokusu i zato što bi odstupanje od principa nepovredivosti granica svijet odvelo u potpunu neizvjesnost.

- Bojazan o krahu međunarodnog prava je u potpunosti opravdana. Sasvim je jasno da na primjeru Ukrajine, kao i 2008. na primjeru Gruzije, Rusija krši međunarodno pravo. Ali isto tako treba reći da najglasniji zagovornici međunarodnog, osobito humanitarnog prava, toleriraju izraelske teritorijalne pretenzije i izraelsko potpuno bezpresedentno kršenje svih međunarodnih normi. Zato je uvjerljivost onih koji kritiziraju Rusiju bitno umanjena, jer oni bi polazeći od istih načela još žešće trebali kritizirati Izrael – ističe Kovačević.

Ipak, smatra da je, zbog ogromnih žrtava, koje se procjenjuju na više od milion ljudi s obje strane, svaki prekid neprijateljstava dobro došao.