Dok svijet stoji na ivici nuklearne diplomatije, ruski predsjednik Vladimir Putin ne dolazi nespreman, on dolazi kao igrač sa strategijom do posljednjeg poteza. Insajderski izvještaj otkriva da Kremlj šalje lidera koji ne traži kompromis, nego nadmoć. Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) kaže da će već nakon dvije minute susreta s Vladimirom Putinom na Aljasci znati točno znati može li se sklopiti dogovor kako bi se okončao rat u Ukrajini. Razmjena teritorije Za Ukrajince i Evropljane nad ovim se sastankom nadvija više od pukog daška Minhena, s obzirom na to da ni jedna strana nije dobila pozivnicu za razgovore. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Édouard Daladier i Neville Chamberlain dogovorili su 1938. komadanje Čehoslovačke bez predstavnika češke vlade. Postoji zabrinutost da bi se to moglo ponoviti dok su Tramp i njegove pristaše MAGA pokreta zauzeti raspravama o "razmjenama teritorija" i kritiziranjem Volodimira Zelenskog jer tvrdi da mu ustav to onemogućuje. Na drugom kraju pregovora je Putin, autokrat koji vjeruje da je Ukrajina fikcija i smrtna prijetnja njegovoj zemlji. The Telegraph je razgovarao s nizom bivših dužnosnika i diplomata koji imaju izravno iskustvo u razgovorima i s ruskim i s američkim predsjednikom.

Uoči sastanka, Tramp je okarakterizirao svoje ciljeve kao priliku da pogleda u oči svom ruskom kolegi kako bi procijenio njegov plan za okončanje rata u Ukrajini. - Vidjet ću što on ima na umu. Možda odem i kažem sretno, i to će biti kraj - rekao je novinarima američki predsjednik. Ako je spreman odustati na i najmanji znak da Putin ne želi okončati rat, Zelenski kaže da se Rusija priprema za nove sukobe - šta onda Trump želi? Samoproglašeni "predsjednik mira" Već dugo se smatra da Trump očajnički želi Nobelovu nagradu za mir i da gaji posebnu ljutnju prema Baraku Obami (Baracku Obami) koji je ovu nagradu dobio samo osam mjeseci nakon početka svog prvog predsjedničkog mandata. Norveški Nobelov odbor naveo je u obrazloženju Obamine "izvanredne napore na jačanju međunarodne diplomacije i suradnje među narodima", što se činilo više vezanim uz Obamina obećanja kao međunarodnog vođe nego uz njegova stvarna postignuća. - Kao predsjednik, posredovao je u mirovnim pregovorima između Azerbajdžana i Armenije, Kambodže i Tajlanda, Izraela i Irana, Ruande i Demokratske Republike Kongo, Indije i Pakistana, Egipta i Etiopije, Srbije i Kosova, te kroz Abrahamove sporazume - priopćila je Bijela kuća.

- Trump i Džej Di Vens (J. D. Vance) ne mare za budućnost Ukrajine. Uvjeren sam da se Trump doista želi pozicionirati kao osoba koja je osigurala neku vrstu mira kako bi dobio Nobelovu nagradu za mir - rekao je Entoni Gardner (Anthony Gardner), nekadašnji veleposlanik SAD-a pri Evropskoj uniji. Okončanje krvoprolića u Ukrajini moglo bi to omogućiti. Drugi kažu da traži još jedan dogovor koji bi mogao prodati kao demonstraciju poslovne vještine. Na istoku Ukrajine postoje značajna nalazišta rijetkih minerala. Taj je teritorij na pregovaračkom stolu, a Tramp je već krenuo po njega potpisivanjem sporazuma sa Zelenskim kako bi ih mogao eksploatirati. U Putinovom uredu u Kremlju stoji bista Katarine Velike. Značaj tog spomenika ne bi trebalo zanemariti. Kao najdugovječnija ruska vladarica, Katarina Velika uvela je zemlju u 18. vijek i tokom svoje vladavine udvostručila veličinu carstva. Poređenje s Petrom Velikim Dejvid (David) Lidington, bivši zamjenik britanske premijerke, kaže da se Putin upoređuje i s Petrom Velikim, nekim tko će obnoviti rusku veličinu i proširiti ruski teritorij. A Putin će vjerojvatno nastojati barem učvrstiti kontrolu nad ukrajinskim teritorijem koji su već zauzele njegove invazijske snage. - Predsjednik Putin je tajnovit, dobro pripremljen i uvijek željan gurati argument koji potvrđuje njegove stavove, radije nego kompromis. On odražava stavove nekoga tko je dobro upoznat s igrama moći, obavještajnim i sigurnosnim razmatranjima, a ne s transakcijskim, komercijalnim tipom pregovaračkog priručnika - rekao je Margaritis Šinas (Schinas), bivši potpredsjednik Evropske komisije.

