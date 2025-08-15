IMENA ZVANIČNIKA

Kremlj objavio sastav delegacije koja će pratiti Putina na sastanku sa Trumpom

FENA

15.8.2025

Kremlj je saopćio imena zvaničnika koji će pratiti predsjednika Vladimira Putina na sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom na prvom američko-ruskom samitu lidera od 2021. godine, koji će biti održan na Aljasci.

Petočlanu delegaciju čine savjetnik predsjednika Jurij Ušakov, ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov te direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Lavrov i Ušakov, iskusni diplomati sa ključnom ulogom u oblikovanju ruske vanjske politike, dugi niz godina obavljaju visoke funkcije – Lavrov je na čelu ministarstva vanjskih poslova više od dvije decenije, dok je Ušakov, savjetnik predsjednika više od deset godina, ranije bio ruski ambasador u SAD-u, javlja BBC.

Uvrštavanje Belousova i Siluanova upućuje na to da će na dnevnom redu, osim rata u Ukrajini, biti i pitanja strateške sigurnosti te moguća ublažavanja sankcija.

Dmitrijev je poznat po svojim vezama s Putinovom porodicom i nastojanjima da Kremlj poveže s američkim i međunarodnim poslovnim krugovima.

