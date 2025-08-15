Vođa Hezbolaha optužio vladu Libana da su zemlju predali Izraelu

Naim Kasem (Qassem), vođa Hezbolaha, optužio je libansku vladu u petak da je "predala" zemlju Izraelu svojim zalaganjem za razoružanje grupe, upozoravajući da će se boriti protiv toga.

Kasem je održao televizijski govor nakon sastanka s iranskim šefom sigurnosti, čija zemlja desetljećima podržava libansku grupu.

Hezbolah je izašao jako oslabljen iz prošlogodišnjeg rata s Izraelom, a pod pritiskom SAD-a libanska vlada naredila je vojsci da osmisli plan za razoružanje grupe do kraja godine.

- Vlada provodi američko-izraelski nalog za okončanje otpora, čak i ako to vodi do građanskog rata i unutarnjih sukoba. Otpor neće predati oružje dok agresija traje, okupacija traje, a mi ćemo se boriti protiv toga... ako bude potrebno da se suočimo s ovim američko-izraelskim projektom bez obzira na cijenu - rekao je Kasem.

Kasem je pozvao vladu "da ne preda zemlju nezasitnom izraelskom agresoru ili američkom tiranu s neograničenom pohlepom".