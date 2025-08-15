Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAIM KASEM

Vođa Hezbolaha optužio vladu Libana da su zemlju predali Izraelu

To su uzrokovali svojim zalaganjem za razoružanjem grupe

Naim Kasem. Screenshot

Dž. R.

15.8.2025

Naim Kasem (Qassem), vođa Hezbolaha, optužio je libansku vladu u petak da je "predala" zemlju Izraelu svojim zalaganjem za razoružanje grupe, upozoravajući da će se boriti protiv toga.

Kasem je održao televizijski govor nakon sastanka s iranskim šefom sigurnosti, čija zemlja desetljećima podržava libansku grupu. 

Hezbolah je izašao jako oslabljen iz prošlogodišnjeg rata s Izraelom, a pod pritiskom SAD-a libanska vlada naredila je vojsci da osmisli plan za razoružanje grupe do kraja godine.

- Vlada provodi američko-izraelski nalog za okončanje otpora, čak i ako to vodi do građanskog rata i unutarnjih sukoba. Otpor neće predati oružje dok agresija traje, okupacija traje, a mi ćemo se boriti protiv toga... ako bude potrebno da se suočimo s ovim američko-izraelskim projektom bez obzira na cijenu - rekao je Kasem.

Kasem je pozvao vladu "da ne preda zemlju nezasitnom izraelskom agresoru ili američkom tiranu s neograničenom pohlepom".

# LIBAN
# HEZBOLLAH
# NAIM QASSEM
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.