Drama oko stola: Osoblje prijeti štrajkom zbog dolaska Džej Di Vensa

Prava drama potresla je mirno englesko selo Čarburi (Charlbury) kada je osoblje luksuznog seoskog puba The Bull odbilo doći na posao ako se dopusti večera potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vansa.

Kako piše Daily Beast, Vans je pokušao rezervisati stol ali je naišao je na neočekivani otpor.

Neugodna situacija

Uprava je, pod pritiskom zaposlenih, morala odbiti njegov dolazak, a incident je izazvao salve komentara među mještanima.

Situacija je postala još neugodnija jer je u istom restoranu prije samo nekoliko sedmica večerala bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Haris (Kamala Harris), i to na predsvadbenoj večeri kćerke Stiv Džobsa (Stevea Jobsa).

-O tome bruji cijelo selo. Ovo je najuzbudljivija stvar koja nam se desila godinama, izjavio je jedan stanovnik za britanski The Sun.

Ples protiv Vansa

Vanseov boravak u Kodvoldsu (Cotswoldsu), u luksuznoj vili iz 18. vijeka, nije prošao bez protesta. Mještani su organizovali akciju pod nazivom “Ples protiv Vansa”, noseći transparente na kojima su ga nazivali “ratnim zločincem”.

Čak je i zamjenik gradonačelnika obližnjeg Čiping Nortona (Chipping Nortona), Stiv Akers (Steve Akers), oštro kritikovao američkog političara.

- Njegovim prisustvom ograničena nam je sloboda kretanja. Tajna služba ljudima kuca na vrata i raspituje se o njihovim fejsbuk profilima, izjavio je zamjenik gradonačelnika.

Britanska policija Temze Valley, koja je sarađivala sa američkim sigurnosnim službama, demantovala je te tvrdnje.