DIPLOMATSKI ŠOK

Pismo senatora Kruza: Zašto Tramp treba priznati državu koju niko ne priznaje?

Zvanična Somalija odbacila je prijedlog, upozorivši da bi narušio njen teritorijalni integritet i destabilizirao Rog Afrike

Senator Kruz traži od Trampa da prizna Somaliland. Društvene mreže

A. H. K.

15.8.2025

Neočekivan diplomatski potez iz Vašingtona odjeknuo je i u Africi i u geopolitičkim krugovima. Senator Ted Cruz, predsjednik Pododbora za vanjske odnose u Senatu, poslao je Donaldu Trampu (Trumpu) pismo u kojem traži hitno priznanje Somalilanda kao nezavisne države. 

Pouzdan partner

Prema pisanju Horn Observera, Cruz je naglasio da je Somaliland pouzdan partner SAD-a u borbi protiv terorizma, zaštiti pomorskih koridora i suprotstavljanju kineskom utjecaju u regiji.

Kruz u pismu ističe da Somaliland već više od tri decenije funkcioniše kao stabilna, demokratska i samoupravna teritorija, sa vlastitim institucijama, valutom i održanim izborima. Upozorio je da kineski pritisak na Hargeisu raste zbog otvorene podrške Tajvanu i zapadnim partnerima.

Senator navodi da bi američko priznanje otvorilo vrata intenzivnijoj vojnoj, sigurnosnoj i trgovinskoj saradnji. Posebno je istakao stratešku važnost luke i zračne baze u Berberi, koju je Somaliland već ponudio na korištenje Sjedinjenim Državama.

Tramp je nedavno pokrenuo raspravu kratkim komentarom kada je upitan o nezavisnosti Somalilanda i ponudi za ugošćavanje raseljenih Palestinaca iz Gaze. Odgovorio je: 

Pozitivna reakcija

- Trenutno to istražujemo. Dobro pitanje... još jedno vrlo teško... ali radimo na tome. Somaliland".

Reakcija iz Hargeise bila je brza i pozitivna, tamošnje vlasti pozdravile su Kruzovu inicijativu, nazivajući je “historijskim korakom” ka međunarodnom priznanju. Istovremeno, zvanična Somalija odbacila je prijedlog, upozorivši da bi narušio njen teritorijalni integritet i destabilizirao Rog Afrike.

Somaliland je 1991. jednostrano proglasio nezavisnost od Somalije, ali ga nijedna članica Ujedinjenih nacija nije priznala. Ipak, održava neformalne diplomatske odnose s nekoliko država, uključujući Tajvan i Izrael, te ima rastuću podršku u američkom Kongresu.

