Tramp uz poruku “visoki ulozi” poletio na Aljasku: Poznata imena delegacija Rusije i SAD-a

Iz Bijele kuće, usred tjeskobnih pogleda svijeta, Donald Tramp (Trump) se ukrcao u Air Force One s kratkom, ali sugestivnom porukom “VISOKI ULOZI”, pred samit koji bi mogao izaći izvan svake diplomatske predigre. Njegov odlazak na Aljasku ne označava samo put, već i neizvjesnost koju dijele SAD i Rusija.

Agencija Reuters objavila je službene informacije o tome ko će sve činiti delegaciju Sjedinjenih Američkih Država tokom ovog izuzetno važnog samita.

Prema informacijama, osim Trampa, na Aljasku stižu: državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent), ministar trgovine Hauard Lutnik (Howard Lutnick), specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Livajt (Karoline Leavitt), direktor CIA-e Džon Retklif (John Ratcliffe), šefica kabineta Suzi Vajls (Susie Wiles) i zamjenik Dan Skavino (Scavino).

S druge strane, rusku delegaciju, pored Vladimira Putina, činit će: savjetnik ruskog predsjednik Jurij Ušakov, specijalni savjetnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju Kirill Dmitriev, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov i ministar finansija Anton Siluanov.