PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski pred susret Trampa i Putina: Ukrajina računa na podršku SAD

Naglasio je da je došlo vrijeme da se rat okonča i da Rusija mora preduzeti potrebne korake

Zelenski: Računamo na Ameriku. AP

M. Až.

15.8.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da njegova zemlja i dalje računa na podršku Sjedinjenih Američkih Država tokom predstojećeg sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina.

- Ključno je da ovaj sastanak otvori pravi put ka pravednom miru i suštinskoj diskusiji između lidera u trilateralnom formatu Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i ruske strane - poručio je Zelenski u saopštenju.

Naglasio je da je došlo vrijeme da se rat okonča i da Rusija mora preduzeti potrebne korake.

- Računamo na Ameriku. Spremni smo, kao i uvijek, da radimo što produktivnije - rekao je.

Zelenski je dodao da se ukrajinske trupe i dalje odupiru pokušajima ruskih snaga da se učvrste u području Pokrovska, u istočnom dijelu Donjecke oblasti.

- Ruska vojska i dalje trpi značajne gubitke u pokušajima da osigura povoljnije političke pozicije za rusko rukovodstvo na sastanku na Aljasci - istakao je Zelenski.

