Preko 12.000 ljudi prati let Trampovog aviona: Svijet u iščekivanju susreta sa Putinom

Let predsjedničkog aviona Air Force One tipa Boeing C-32A prema Aljasci prati 12.300 korisnika aplikacije FlightRadar, što pokazuje ogroman globalni interes za predstojeći susret Donalda Trampa i Vladimira Putina.

Opremljen naprednom elektronikom, sigurnim komunikacijama i mogućnošću dopunjavanja goriva u zraku, Air Force One je sposoban letjeti čak i u uslovima nuklearnog sukoba.

U unutrašnjosti aviona nalazi se predsjednička kancelarija, prostorija za sastanke, medicinski odjel, kao i prostor za oko 70 putnika te više od 20 članova posade.

Avion može dostići brzinu do 1.000 km/h i preletjeti oko 12.600 kilometara bez dopune goriva. Svaki let precizno koordiniraju tajne službe i vojska, dok su tačna ruta i raspored strogo povjerljivi podaci, prenose agencije.