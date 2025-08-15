Putin stiže pod okriljem nevidljive vojske: Nosi "nuklearno dugme" i tajnu aktovku

Uoči historijskog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom), Vladimir Putin ne putuje, on paradira kroz željezni obruč bezbjednosti. Okružen “vojnicima koje mali broj vidi, a još manje zna”, stiže spreman da sa sobom ponese ne samo nuklearno “dugme”, već i aktovku više nego što iko može pretpostaviti.

Prema informacijama, ruski lider neće biti sam, pratit će ga cijela “vojska vidljivih i nevidljivih čuvara” iz elitnog Federalnog zaštitnog servisa (FSO), nazvanih “musketarima”. Oni su obučeni za operativnu psihologiju, psihičku i fizičku izdržljivost, i sposobni su da reaguju u ekstremnim vremenskim uslovima — i opremljeni su SR‑1 Vektor pištoljima koji ispaljuju probojne metke.