Putin stiže pod okriljem nevidljive vojske: Nosi "nuklearno dugme" i tajnu aktovku

Uoči historijskog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom), Vladimir Putin ne putuje, on paradira kroz željezni obruč bezbjednosti. Okružen “vojnicima koje mali broj vidi, a još manje zna”, stiže spreman da sa sobom ponese ne samo nuklearno “dugme”, već i aktovku više nego što iko može pretpostaviti.
Prema informacijama, ruski lider neće biti sam, pratit će ga cijela “vojska vidljivih i nevidljivih čuvara” iz elitnog Federalnog zaštitnog servisa (FSO), nazvanih “musketarima”. Oni su obučeni za operativnu psihologiju, psihičku i fizičku izdržljivost, i sposobni su da reaguju u ekstremnim vremenskim uslovima — i opremljeni su SR‑1 Vektor pištoljima koji ispaljuju probojne metke.
Francuski časopis Paris Match tvrdio je da je bizarna praksa prvi put zabilježena 2017. godine tokom državne posjete Francuskoj. Smatra se da Putin, zbog nagađanja o svom zdravlju, ne želi da stranci znaju detalje koje bi mogli saznati pomoću njegove stolice, prenosi The Sun.
Putin će nositi sa sobom i “Čeget” — nuklearnu aktovku razvijenu za KGB osamdesetih godina, a danas dio sistemskog kanala za nuklearne komande. Pritiskom na dugme, Glavni štab u Moskvi dobija signal za pokretanje nuklearnog napada.
Njegova pratnja uključuje i neobičnu “poo aktovku”, osmišljenu za transport njegove biološke aktivnosti na sigurno zemljište, sprječavajući analizu i nagađanja o zdravstvenom stanju.
Putin bi danas trebalo da bude okružen "čeličnim prstenom", sastavljenim od ruskih i američkih specijalnih agenata.