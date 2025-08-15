Završen sastanak na Aljasci, Putin izjavio da želi završiti rat u Ukrajini

Prvi čovjek SAD Donald Tramp i predsjednik Rusije Vladimir Putin na Aljasci su održali sastanak. Ovo je prvi susret ova dva lidera još od prvog Trampovog mandata i prvi put da se susreću prvi ljudi SAD i Rusije nakon ruske invazije na Ukrajinu. Prema informacijama, osim Trampa, na Aljasku su stigli: državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio), ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent), ministar trgovine Hauard Lutnik (Howard Lutnick), specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt), direktor CIA-e Džon Retklif (John Ratcliffe), šefica kabineta Suzi Vajls (Susie Wiles) i zamjenik Dan Skavino (Scavino). S druge strane, rusku delegaciju, pored Vladimira Putina, činili su: savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, specijalni savjetnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju Kirill Dmitriev, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov i ministar finansija Anton Siluanov.

01:22 Čitač s usana otkrio šta su Tramp i Putin šaputali kad su se tek sreli na aerodromu. Više o tome čitajte ovdje. 01:05 Tramp je poručio: "Razgovarali smo o nekoliko važnih tema i sastanak je bio produktivan. Dogovor neće biti postignut dok ne postignemo onaj pravi. Planiram pozvati Zelenskog da ga informišem o razgovoru, a kontaktirat ću i NATO." Više o Trampovom obraćanju čitajte ovdje. 01:01 Putin je izjavio da želi okončati krizu u Ukrajini te da je spreman raditi na njenoj sigurnosti. Kazao je kako se nada da će sporazum postignut s Donaldom Trampom otvoriti put ka miru, dodajući da je uspostavio vrlo dobre direktne kontakte s američkim predsjednikom. Više o Putinovom obraćanju pročitajte ovdje. 00:58 Ruski predsjednik govorio je o zajedničkoj ruskoj i američkoj historiji na Aljasci te istaknuo da je to bila logična lokacija za njihove razgovore. 00:57 Vladimir Putin otvorio je press konferenciju ističući da su pregovori protekli u konstruktivnoj atmosferi i uz međusobno poštovanje. - Imali smo vrlo detaljne pregovore koji su bili izuzetno korisni“, dodao je, zahvalivši Donaldu Trumpu na inicijativi da se samit održi na Aljasci. 00:52 Počela obraćanja nakon sastanka. Vladimir Putin počeo obraćanje. 00:51 Ruska delegacija tvrdi da je sastanak prošao dobro. 00:37 Predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin uskoro će započeti konferenciju za novinare. 00:26 Prema kratkom saopštenju Kremlja, pregovori sa američkom delegacijom u „uskom formatu“ su završeni, prenosi CNN. 23:58 Tramp dočekao Putina drugačije nego Zelenskog: Pobjeda bez riječi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekan je na potpuno drugačiji način u odnosu na prijem koji je ranije ove godine imao Volodimir Zelenski u Bijeloj kući, navodi BBC-jev dopisnik Geri O'Donohju.

23:42 Crveni tepih za Putina izazvao podsijmeh u Ukrajini: "Učinimo klečanje ponovo veliki". Ukrajinci ismijavaju američkog predsjednika Donalda Trampa zbog prostiranja crvenog tepiha za ruskog lidera Vladimira Putina. Detaljnije čitajte OVDJE. 23:35 Putinove grimase na teška pitanja američkih novinara postale hit na internetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin privukao je veliku pažnju medija tokom prvog dolaska u Sjedinjene Američke Države nakon nekoliko godina. Više čitajte OVDJE. 23:33 Putin i Tramp još uvek nisu stigli na ručak: Evo šta to znači Više o tome čitajte na OVOM linku. 22:58 Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) svoj sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom iskoristio je za pokretanje nove kampanje prikupljanja sredstava. Njegov tim poslao je e-mail poruku pristašama u kojoj traže finansijsku podršku upravo u trenucima dok se odvija sastanak na Aljasci. Detaljnije o tome čitajte OVDJE. 21:57 Ruski mediji oduševljeni Trampovom gestom na Aljasci Ruski državni mediji izvijestili su o susretu Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, ističući da se Putin vozio u Trampovom vozilu, što su protumačili kao znak prijateljstva i rani početak razgovora. Opširnije čitajte OVDJE. 21:38 Novinari su dobili vrijeme za fotografiranje, a onda je sastanak zatvoren za javnost.

21:37 Počeo je sastanak Trampa i Putina. Kao što je već najavljeno neće biti samostalni sastanak dva zvaničnika, nego njemu prisustvuju i delegacije.

21:14 Tramp i Putin su se rukovali na aerodromu, a onda su se uputili prema bazi u kojoj će biti održan sastanak.

21:08 Putin i Tramp izašli iz aviona. 20:54 Čeka se izlazak Trampa iz aviona. 20:46 O preokretu koji se desio u posljednji čas čitajte ovdje. 20:36 Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit otkrila je da Tramp i Putin neće razgovarati nasamo. - Ranije planirani sastanak između Donalda Trampa i Vladimira Putina sada će uključivati i državnog sekretara Marka Rubija te posebnog izaslanika Stiva Vitkofa - kazala je. 20:29 Lukašenko tvrdi da će Tramp doći u Bjelorusiju. Detaljnije čitajte ovdje. 20:24 Nakon Putina, i Tramp je sletio na Aljasku. 20:17 Predsjednik Rusije Vladimir Putin sletio je na Aljasku, pokazuju podaci FlightRadara.

20:15 O sastanku se oglasio i bivši savjetnik Putina. Više o tome čitajte ovdje. 20:03 Tramp otkrio da je spreman napustiti sastanak ukoliko ne bude išao u smjeru u kojem očekuje. Više o tome čitajte ovdje. 19:41 Tramp je poručio da želi prekid vatre što prije. Više o tome čitajte ovdje. 19:33 Detaljnije o očekivanjima ruskih vojnika od današnjeg sastanka možete čitati ovdje. 19:28 Amerikanci su uoči sastanka podigli leteći radar iznad Aljaske, kako bi nadzirao zračni prostor.

19:25 Avion s ruskim predsjednikom ušao je u zračni prostor SAD. Prati ga više od 80.000 ljudi. Više o tome čitajte ovdje. 19:15 Tramp nije poznat po tačnosti što se tiče sastanka. Postavlja se pitanje da li će ga Putin morati čekati. Više o tome čitajte ovdje. 19:08 Putin pohvalio sjevernokorejske trupe u Ukraini. Detaljnije o tome čitajte ovdje. 19:06 O tome šta Ukrajinci misle o sastanku Putina i Trampa čitajte ovdje. 18:54 Spekuliše se da jednim potezom Putin pokušava impresionirati Trampa. Više o tome čitajte ovdje.

18:47 Uoči putovanja na Aljasku Putin je položio cvijeće na spomenik rusko-američkog savezništva tokom Drugog svjetskog rata. On je na Dalekom istoku posjetio mlade hokejaše, kao i kompaniju za proizvodnju ribljeg ulja. 18:42 Donald Tramp objavio je videosnimak na Truth Social gdje je saopćio da se nalazi na letu za Aljasku.

18:40 Zelenski upozorio da je Rusija nemilosrdna prema njima i na dan pregovora.

18:28 Detaljnije o tome kako je Kremlj najavio sastanak čitajte ovdje. 18:11 CNN u analizi postavlja pitanje da li će Putin ponovo prevariti Trampa. Više o tome čitajte ovdje. 17:51 Dok se iščekuje susret Trampa i Putina, Rusija ne odustaje od napada u Ukrajini.

17:46 Hilari Klinton, bivša američka državna sekretarka i protukandidatkinja Trampu iz 2016. godine uputila mu je poruku uoči susreta s Putinom. - Ako Donald Tramp ispregovara kraj Putinovog rata protiv Ukrajine bez da Ukrajina mora odustati od teritorije, sama ću ga nominirati za Nobelovu nagradu za mir - poručila je ona. 17:38 Detaljnije o satnici Putinovog dolaska na Aljasku čitajte ovdje.

17:23 Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da razgovori američkog i ruskog predsjednika bi mogli trajati šest ili sedam sati. 17:20 Dok se čeka dolazak Putina, na Aljasci se održavaju proukrajinski skupovi, pa će tako Putin biti dočekan s ukrajinskim zastavama. 17:18 Putin i Tramp su posljednji susret imali u junu 2019. godine u Osaki. 17:06 Zelenski vjeruje u podršku Donalda Trampa tokom sastanka s Rusijom.

17:03 Sastanak će biti održan u 21:30 sati po srednjeevropskom vremenu, a Putin bi trebao da sleti u 21 sat na aerodrom. 17:00 Tramp će lično dočekati Putina na aerodromu na Aljasci. Više o tome možete pročitati ovdje. 16:58 Poznati detalji razgovora Trampa i predsjednika Bjelorusije Lukašenka. - Imao sam divan razgovor sa veoma poštovanim predsjednikom Bjelorusije, Aleksandrom Lukašenkom. Svrha poziva bila je da mu se zahvalim na oslobađanju 16 zatvorenika. Također razgovaramo o oslobađanju dodatnih 1.300 zatvorenika. Naš razgovor je bio veoma dobar - kazao je Tramp. 16:56 Potez Sergeja Lavrova ranije u toku dana je privukao veliku pažnju. Više o tome čitajte ovdje.