Hezbolah poručuje: Razoružavanje vodi u rat i zemlju bez života

Govoreći u šijitskom svetom gradu Baalbeku, vodja Hezbolaha Naim Kasem poručio je da njihov "otpor neće predati oružje", te upozorio da bi pokušaji razoružanja mogli izazvati građanski rat u Libanu i borbu "poput bitke kod Kerbele" ako to bude potrebno, piše Iran International.

Prema njegovim riječima, oduzimanje oružja tumači se kao služenje “američko-izraelskom projektu” i prijeti uništenjem zemlje.

Zemlja bez života

Podsjetimo, bitka kod Kerbele, najvažniji događaj u šiitskom islamu, odigrala se 680. godine između imama Huseina, unuka poslanika Muhameda, i snaga omejadskog kalifa Jazida I. Kasem je iranskog vrhovnog vođu uporedio s "našim današnjim Huseinom", a Izrael i Sjedinjene Američke Države nazvao je "današnjim Jazidom".

Kasem je također upozorio libansku vladu protiv bilo kakvih poteza protiv Hezbolaha, tvrdeći da bi takva akcija ostavila zemlju bez "života".

Naveo je da su Hezbolah i njegov šiitski saveznik, pokret Amal, odlučili odgoditi proteste na ulicama protiv američkog plana za razoružavanje, navodeći da još uvijek postoji prostor za dijalog s vlastima.

Međutim, upozorio je da bi budući protesti mogli zahvatiti područje oko američke ambasade u Bejrutu.

SAD je dostavio plan preko izaslanika američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) za tu regiju, Toma Baraka (Barracka), u kojem su navedeni najdetaljniji dosadašnji koraci za razoružavanje Hezbolaha. Skupina odbacuje sve češće pozive na razoružavanje od prošlogodišnjeg razornog rata s Izraelom.

Libanski ministar pravosuđa izjavio je danas da je vlada već radila na planu prikupljanja oružja Hezbolaha prije američkog prijedloga, u sklopu napora za jačanje državne vlasti i zadržavanje oružja isključivo u rukama službenih snaga.

- Prijetnja nekih da će uništiti Liban u odbrani svog oružja demantuje tvrdnje da je njihovo oružje namijenjeno odbrani Libana - napisao je Adel Nasar na društvenoj mreži X.

Strana pomoć

Naredba libanske vlade od petog avgusta o razoružavanju Hezbolaha tokom sukoba izazvala je oštre kritike iz Teherana, navodi Iran International.

Visoki iranski dužnosnik Ali-Akbar Velajati nazvao je odluku "snovima koji se neće ostvariti", označivši je politikom koju vode Izrael i SAD. Libansko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je te komentare kao "neprihvatljivo uplitanje" u unutrašnje poslove zemlje.

Kasemove izjave stigle su nakon posjeta tajnika Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Alija Larijanija Libanu, gdje se sastao s Kasemom, predsjednikom Josephom Aounom, predsjednikom parlamenta Nabihom Berrijem i drugim dužnosnicima.

Aoun je Larijaniju u srijedu rekao da nijedna skupina ne bi smjela imati oružje izvan ovlasti države ili se oslanjati na stranu pomoć, potvrdivši otvorenost za suradnju "unutar nacionalnog suvereniteta i uzajamnog poštovanja".

Iransko uplitanje

Larijani je izrazio poštovanje prema odlukama libanske vlade, ali je također pozvao Bejrut da "cijeni vrijednost otpora", nazvavši Izrael pravim neprijateljem zemlje. Negirao je iransko uplitanje u unutrašnje poslove Libana i obećao nastavak političke i druge pomoći.

Hezbolah, osnovan 1982. godine preko Iranske revolucionarne garde, izrastao je u najmoćniju vojnu silu Libana, čak jaču od državne vojske. Skupina je sudjelovala u brojnim ratovima s Izraelom i uvijek odbijala inicijative za demontiranje svog vojnog krila.

- Agresija se nastavlja, a mi ćemo joj se suprotstaviti kao i uvijek s oružjem u rukama - rekao je Kasem.