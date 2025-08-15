Putina na Aljasci dočekuju ukrajinskim zastavama i porukama: "Ukrajina i Aljaska - nikad više ruska!"

Nekoliko stotina ljudi okupilo se u Enkoridžu na Aljasci na proukrajinskom skupu, gdje bi se u petak trebali sastati američki predsjednik Donald Tramp i njegov ruski kolega Vladimir Putin.

Ovo je prvi lični susret Trampa i Putina otkako je Putin u februaru 2022. pokrenuo punu invaziju na Ukrajinu, a samit s visokim ulozima trebao bi postaviti temelje za prekid vatre. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije bio pozvan, a sastanak je planiran oko 11 sati po lokalnom vremenu u Zajedničkoj bazi Elmendorf-Richardson.

Okupljanje demonstranata

Demonstranti su se počeli okupljati rano u petak, skandirajući pro-kijevske slogane i zahtijevajući povratak 20.000 ukrajinske djece koju je Rusija odvela iz ratne zone. Također su izrazili nezadovoljstvo Trampovim pozivom Putina na sastanak na američkom tlu, podsjećajući da je Aljaska nekada bila ruski teritorij sve do prodaje Sjedinjenim Državama 1867. godine.

- Ukrajina i Aljaska — nikad više ruska - rekao je Ostap Jariš, medijski savjetnik fondacije Razom za Ukrajinu, uz snimku protesta na X-u.

Lokalni organizatori skupa na društvenim mrežama poručili su da se "Aljaska protivi tiraniji" i pozvali pristaše da se okupe u Anchorageu „kako bi prosvjedovali protiv međunarodnog ratnog zločinca koji se ovdje nalazi“.

Kritike Trampa

Nevladina organizacija Domorodni pokret također je kritizirala Trampa:

- Odluka da se Putin, ratni zločinac, ugosti na tlu Aljaske je izdaja naše historije i moralne jasnoće koju zahtijeva patnja Ukrajine i drugih okupiranih naroda - naveli su u izjavi, pozivajući Trampa da ne sklapa dogovor s Putinom.