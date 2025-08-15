Putin stiže na Aljasku: Poznata tačna satnica njegovog dolaska

Let ruskog predsjednika Vladimira Putina iz Magadana za Enkoridž na Aljasci, gdje će se sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, bit će tačan i očekuje se da Putin sleti u 21 sat (po bh. vremenu), rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je istakao da Putin trenutno prisustvuje sastanku o razvoju Magadanske oblasti.

- Zatim će uslijediti poseban sastanak s guvernerom. A potom će biti tačan let iz Magadana za Enkoridž, jer predsjednik mora tačno u 11 sati po lokalnom vremenu sletjeti, a predsjednik Tramp će ga dočekati kod aviona - rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je dodao da će Putin tokom leta za Aljasku raditi na dokumentima, uključujući teze predstojećeg samita sa Trampom.

- Teze po cijeloj problematici, iako će u prvom planu biti ukrajinsko pitanje, ali tu je i spisak tačaka neslaganja u našim bilateralnim odnosima, kao i mogući projekti ekonomske saradnje, svi aspekti ukrajinskog rješavanja, teze po regionalnoj i međunarodnoj problematici. To je ogroman broj materijala koje predsjednik uvijek veoma pažljivo proučava - rekao je Peskov.

Podsjećamo, prema izjavi pomoćnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, sastanak dvojice lidera počinje u vojnoj bazi Elmendorf-Richardson u 21:30 po srpskom vremenu. Prvo će se održati sastanak jedan na jedan, a zatim i sa učešćem delegacija.

U pregovorima će učestvovati Ušakov, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i predsjednikov specijalni predstavnik za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Prije početka sastanka, Putin i Tramp će održati kratke obraćanja, a nakon pregovora očekuje se zajednička konferencija za novinare. Glavna tema razgovora bit će rješavanje ukrajinske krize.