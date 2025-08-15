Ukrajinski oficiri poručuju: Pregovori s Putinom nemaju smisla

Dok američki predsjednik Donald Tramp (Trump) i ruski predsjednik Vladimir Putin putuju prema Aljasci na dugo najavljeni sastanak, s prve linije fronta u Ukrajini stižu pesimistične poruke.

Ukrajinski komandanti ističu da nemaju nikakva očekivanja od susreta dvojice lidera, optužujući Moskvu da godinama obećava jedno, a radi drugo. Prema njihovim riječima, Kremlj ne pokazuje stvarnu želju za okončanjem rata, dok ruske snage nastavljaju slati vojnike u, kako kažu, “mašinu za mljevenje mesa” radi minimalnih dobitaka na terenu.

- Ne očekujem nikakve rezultate od ovog sastanka. Razgovarat će, slagati se oko nečega, ali to nema smisla. Rusima se ne može vjerovati. Obećavaju jedno, a rade drugo - rekao je oficir ukrajinskih oružanih snaga Serhiy Tsehotskyi, koji služi u istočnoj Ukrajini za CNN.

Tsehotskyi je također izrazio frustraciju što SAD čini sve što može za Putina na Aljasci, što, kako je rekao, otkriva da Tramp ruskog lidera smatra legitimnim, a ne "ratnim zločincem ili ubicom".

- Nema smisla pregovarati s Putinom. Pregovaramo s njim o Donbasu već osam godina i nismo stigli nigdje. Ne vidim nikakvu želju s njihove strane da okončaju rat, s obzirom na to šta se dešava na frontu. Trenutno bacaju svoje ljude u mašinu za mljevenje mesa samo da bi postigli i najmanji rezultat - kazao je.

Komandant jurišnog bataljona Oleksandr Nastenko rekao je da vjeruje da Putin nije spreman na kompromis.

- Njega ne zanima ekonomska situacija u njegovoj zemlji niti gubici. I odbacit će svaki kompromis - poručio je Nastenko.