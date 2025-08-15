Rusija nastavlja sa smrtonosnim napadima u Ukrajini

U ruskom raketnom napadu ubijen je civil u predgrađu grada Dnjepra u centralnoj Ukrajini, rekli su lokalni dužnosnici, dok Moskva nastavlja s napadima na Ukrajinu samo nekoliko sati uoči diplomatskih pregovora na Aljasci.

- Jedna je osoba također povrijeđena u napadu tokom dana, u kojem su oštećeni kamion i minibus - rekao je čelnik regionalne vojne uprave Sehij Lisak (Serhiy Lysak).

Još jedan današnji udar pogodio je "civilnu infrastrukturu" u regiji Sumi (Sumy) koja graniči s Rusijom, prema Olehu Hrihorovu (Hryhorovu), čelniku regionalne vojne uprave Sumija.

A dva ukrajinska policajca ubijena su u Sviatohirsku u istočnoj regiji Donjecka nakon što je njihovo vozilo naišlo na rusku vatru, rekla je policija.