Uoči sastanka na Aljasci: Putin ovim potezom želi impresionirati Trampa?

Ruski predsjednik Vladimir Putin je, podsjetimo, krenuo "zaobilaznim putem" na Aljasku, prethodno sletjevši u grad Magadan na dalekom istoku Rusije. Tamo se zadržao na, čini se, nizu protokolarnih sastanaka sa lokalnim zvaničnicima, razgovarajući o urbanističkom planiranju, a usput je obišao i pogon za preradu i rafinisanje ribljeg ulja.

Posmatrači tvrde da ovakva niskoprofilna zaustavljanja predstavljaju poznatu uvertiru za Putina pred važne događaje – inscenirani prikaz samopouzdanja i kontrole prije susreta sa američkim predsjednikom.

Ipak, bio je i jedan jasan gest - očigledno usmjeren na pridobijanje Trampa, kada je Putin položio cvijeće na spomenik posvećen američko–sovjetskoj saradnji u Drugom svjetskom ratu.

Tramp je u prošlosti hvalio vojni učinak Rusije, a Moskva je saopštila da je američki lider bio "duboko impresioniran" ratnim gubicima Sovjetskog Saveza.