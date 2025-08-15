Uoči samita na Aljasci: Ukrajinci između nade u mir i straha od praznih obećanja

Uoči ključnog summita između američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, stanovnici Kijeva izražavaju mješavinu nade i straha. Dok se neki nadaju da će razgovori donijeti mir, drugi su skeptični prema ishodu susreta, piše CNN.

Među optimistima je Oleksandra, koja očekuje pozitivan ishod.

- Naravno, imam samo najbolja očekivanja. Zaista se želim vratiti kući u mirni Kijev i nastaviti živjeti svoj siguran život. Iskreno se nadam da će svjetski lideri posvetiti dovoljno pažnje događajima u Ukrajini, tako da gajim velike nade - rekla je.

S druge strane, Marija izražava zabrinutost zbog situacije na bojišnici.

- Želim mir i tišinu; to je najvažnije. Ali granatiraju sva ta jadna područja na prvoj crti. Jako mi je žao tih ljudi. Toliko ljudi umire ni za što, ni za što - kazala je.

Oksana očekuje samo "prazna obećanja".

- A za nekoliko dana napadi će se nastaviti kao i obično. Iskreno, ništa ne očekujem - izjavila je.

Katerina ističe kako bi glavni cilj trebao biti zaustavljanje ubijanja, "ali pod uvjetima koji su prihvatljivi za Ukrajinu i ukrajinski narod".

Potpuni pesimizam izrazio je Konstantin.

- Ništa ne očekujem. Prvo, jer se Trampov stav mijenja brže nego što on o tome može govoriti. Drugo, Putin treba pokazati svojim građanima da može učiniti bilo što, da sve zna i da može nadmudriti bilo koga. I naravno, ne mislim da ćemo se odreći svojih teritorija - zaključio je.