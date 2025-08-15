Sastanak na Aljasci: Hoće li Tramp ponovo morati čekati Putina?

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je tokom ove sedmice da će u prve dvije minute današnjeg sastanka znati koliko je Vladimir Putin ozbiljan u vezi s okončanjem rata u Ukrajini.

Međutim, prvi značajniji znak mogao bi biti očigledan i ranije – kada avion ruskog predsjednika sleti u Enkoridž.

Na samitu u Helsinkiju prije sedam godina, Putin je ostavio Trampa da čeka u pansionu više od sat vremena prije početka sastanka. Avion ruskog predsjednika sletio je samo 10 minuta prije planiranog početka samita.

Takvi potezi široko su protumačeni kao Putinove igre moći, s obzirom na to da je jednom prilikom bivšu njemačku kancelarku Angelu Merkel ostavio da čeka četiri sata.

Ipak, mnogo toga se promijenilo za Putina, koji nastoji potvrditi svoju poziciju na svjetskoj sceni kroz susret licem u lice s Trumpom.

Otvoreno je pitanje hoće li njegova tačnost biti signal spremnosti za dogovor, dok bi svako kašnjenje moglo biti jasno shvaćeno kao poruka.

- Predsjednik uvijek stiže na vrijeme - rekao je portparol Dmitrij Peskov dok se avion nalazio u ruskoj regiji Magadan, unatoč ranijoj reputaciji ruskog lidera da kasni.