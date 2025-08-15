SAMIT NA ALJASCI

Avion ruskog predsjednika ušao u američki zračni prostor, let prati više od 80.000 ljudi

Kretanje aviona trenutno prati više od 80.000 ljudi, a broj zainteresovanih nastavlja da raste

Putinov let prati 80.000 hiljada ljudi.

M. Až.

15.8.2025

Avion Tu-214, za koji se vjeruje da u njemu putuje ruski predsjednik Vladimir Putin, ušao je u zračni prostor Sjedinjenih Američkih Država, pokazuju podaci Flight Radara.

Kretanje aviona trenutno prati više od 80.000 ljudi, a broj zainteresovanih nastavlja da raste.

Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, sastat će se večeras na Aljasci. Glavne teme razgovora bit će situacija u Ukrajini i normalizacija odnosa Moskve i Vašingtona.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
