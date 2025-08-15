REAKCIJE S FRONTA

Kako ruski vojnici gledaju na pregovore Trampa i Putina?

Među ruskim vojnicima mogu se primijetiti dva dominantna raspoloženja

Ruska vojska. DW

M. Až.

15.8.2025

Iako je teško provesti nezavisne ankete među aktivnim vojnim osobljem, među ruskim vojnicima mogu se primijetiti dva dominantna raspoloženja. Oni na prvim linijama fronta pokazuju jasne znakove iscrpljenosti i fatalizma, piše BBC.

- Čuo sam da se sada mnogo raspravlja o sastanku i mogućem mirovnom sporazumu. Rasprave s lijepim grafikama, s kartama i strelicama, prekrasnim prezentacijama - izjavio je jedan vojnik za BBC.

- Ali iskreno me nije briga što će se dogovoriti. Ja i moji prijatelji ovdje u rovovima samo želimo da se sve ovo završi - dodao je.

Većina vojnika na ukrajinskom frontu prije početka invazije 2022. godine bila je civilna populacija. Neki su potpisali ugovore motivisani visokim platama i socijalnim beneficijama, dok su drugi mobilizirani uredbom vlade u septembru iste godine. Mnogi od njih proveli su godine na frontu, često bez adekvatne rotacije, što je dovelo do ozbiljne fizičke i psihičke iscrpljenosti.

Vojnici kojima je dozvoljeno javno govoriti pod vlastitim imenom prikazuju drugačiju perspektivu. Iako priznaju umor, ističu spremnost da se Rusija bori do kraja.

- Gorko smo ljuti i duboko patimo gledajući monstruozne pogreške i gubitke koji su se mogli izbjeći, pokušavamo sve popraviti, živjeti unatoč nepravdi - kaže Nikita Tretjakov, bivši novinar koji je sada padobranac. 

- Ali u suštini smo se pridružili ovom ratu da ga završimo pobjedom, a ne da ga odgađamo, ne da ga ostavimo u nasljeđe svojoj djeci - dodao je.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
