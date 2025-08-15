Iako je teško provesti nezavisne ankete među aktivnim vojnim osobljem, među ruskim vojnicima mogu se primijetiti dva dominantna raspoloženja. Oni na prvim linijama fronta pokazuju jasne znakove iscrpljenosti i fatalizma, piše BBC.

- Čuo sam da se sada mnogo raspravlja o sastanku i mogućem mirovnom sporazumu. Rasprave s lijepim grafikama, s kartama i strelicama, prekrasnim prezentacijama - izjavio je jedan vojnik za BBC.

- Ali iskreno me nije briga što će se dogovoriti. Ja i moji prijatelji ovdje u rovovima samo želimo da se sve ovo završi - dodao je.

Većina vojnika na ukrajinskom frontu prije početka invazije 2022. godine bila je civilna populacija. Neki su potpisali ugovore motivisani visokim platama i socijalnim beneficijama, dok su drugi mobilizirani uredbom vlade u septembru iste godine. Mnogi od njih proveli su godine na frontu, često bez adekvatne rotacije, što je dovelo do ozbiljne fizičke i psihičke iscrpljenosti.

Vojnici kojima je dozvoljeno javno govoriti pod vlastitim imenom prikazuju drugačiju perspektivu. Iako priznaju umor, ističu spremnost da se Rusija bori do kraja.

- Gorko smo ljuti i duboko patimo gledajući monstruozne pogreške i gubitke koji su se mogli izbjeći, pokušavamo sve popraviti, živjeti unatoč nepravdi - kaže Nikita Tretjakov, bivši novinar koji je sada padobranac.

- Ali u suštini smo se pridružili ovom ratu da ga završimo pobjedom, a ne da ga odgađamo, ne da ga ostavimo u nasljeđe svojoj djeci - dodao je.