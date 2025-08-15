Tramp: "Želim prekid vatre što prije, ništa nije uklesano u kamenu"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da još ne zna šta bi tačno predstavljao uspjeh njegovog predstojećeg susreta s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson, ali da očekuje postizanje prekida vatre.

- Ne mogu vam reći šta bi to tačno bio uspjeh. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre - rekao je Tramp novinarima tokom leta u avionu Air Force One.

Američki predsjednik dodao je kako želi da prekid vatre bude postignut što prije.

- Neću biti zadovoljan ako se to ne desi danas - naglasio je Tramp, prenosi Rojters.

Prema njegovim riječima, u razgovore će biti uključeni i Evropa, kao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Želim da se ubijanje zaustavi - zaključio je američki lider.