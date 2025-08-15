Tramp upozorio: "Ako sastanak ne bude išao u dobrom smjeru, otići ću"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je spreman napustiti sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ukoliko pregovori ne budu išli u željenom pravcu, prenosi CNN.

U kratkom isječku intervjua za Fox News, Tramp je izrazio optimizam, ali i postavio jasan uvjet.

- Mislim da će proći vrlo dobro, a ako ne prođe, vrlo brzo ću se vratiti kući - rekao je Tramp.

Na direktno pitanje voditelja Breta Baiera: "Ako ne prođe, odlazite?", Tramp je bez oklijevanja odgovorio: "Otišao bih, da."

Ova izjava u skladu je s njegovim komentarima dan ranije za Fox Radio, kada je jasno naglasio ishod neuspješnog sastanka.

- Ako je sastanak loš, neću nikoga zvati – idem kući… Ali ako je sastanak dobar, nazvat ću predsjednika (Volodimira) Zelenskog i europske čelnike - kazao je Tramp.