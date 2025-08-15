Markov: Putin neće ništa dati, tražiti će da Rusija dobije još više

Sergej Markov, bivši savjetnik Vladimira Putina, izjavio je da se ruski predsjednik neće odreći ničega u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, koje će kasnije večeras imati sa Donaldom Trampom, predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država.

U razgovoru za Sky News, Markov je naglasio: "Rusija neće ništa dati."

- U stvari, Rusija će željeti da dobije još više - dodao je.

Na pitanje gdje to ostavlja prostor za dogovor, Markov je odgovorio da Moskva ipak može praviti kompromise, i to tako što bi pristala da ne preuzima "velike gradove" u Ukrajini "kao dio budućnosti Rusije."