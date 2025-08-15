Lukašenko tvrdi: Tramp prihvatio poziv da s porodicom posjeti Bjelorusiju

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko saopštio je da je, tokom današnjeg telefonskog razgovora, pozvao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da s porodicom dođe u Bjelorusiju, a da je Tramp taj poziv prihvatio, navela je pres-služba bjeloruskog predsjednika.

Tokom razgovora, Lukašenko i Tramp razmijenili su stavove o bilateralnim odnosima, regionalnim pitanjima i aktuelnim krizama, uključujući rat u Ukrajini.

- Postignut je dogovor da se kontakti nastave. Predsjednik Bjelorusije pozvao je Donalda Trampa sa porodicom u Minsk, a poziv je prihvaćen - navodi se u saopštenju, prenosi bjeloruska novinska agencija Belta.

Mogućnost susreta dvojice lidera spomenuta je i ranije, u intervjuu Aleksandra Lukašenka za američki list Time, kada je istakao da bi takav susret bio od velikog značaja za Trampa.