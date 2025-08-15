Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAMIT NA ALJASCI

Neočekivana promjena u posljednji čas: Ništa od sastanka Trampa i Putina jedan na jedan?

Bijela kuća je objavila da će sastanak ipak biti u formatu tri na tri

Putin i Tramp : Ništa od sastanka jedan na jedan?. Screenshot

M. Až.

15.8.2025

U posljednjem trenutku došlo je do neočekivane promjene pred susret Donalda Trampa i Vladimira Putina. Najavljeni sastanak jedan na jedan neće biti održan, prenosi Sky News.

Bijela kuća je objavila da će sastanak ipak biti u formatu tri na tri, te da će uz Trampa prisustvovati Marko Rubio, državni sekretar SAD, i Stiv Vitkof, specijalni izaslanik za Ukrajinu.

Visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je za NBC News da će prvobitno planirani susret jedan na jedan sada biti organizovan u manjoj delegaciji tri na tri. Još uvijek nije poznato ko će sve biti uz Putina, ali se najvjerovatnije očekuje prisustvo Sergeja Lavrova, ministra vanjskih poslova Rusije.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.