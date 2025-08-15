Neočekivana promjena u posljednji čas: Ništa od sastanka Trampa i Putina jedan na jedan?

U posljednjem trenutku došlo je do neočekivane promjene pred susret Donalda Trampa i Vladimira Putina. Najavljeni sastanak jedan na jedan neće biti održan, prenosi Sky News.

Bijela kuća je objavila da će sastanak ipak biti u formatu tri na tri, te da će uz Trampa prisustvovati Marko Rubio, državni sekretar SAD, i Stiv Vitkof, specijalni izaslanik za Ukrajinu.

Visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je za NBC News da će prvobitno planirani susret jedan na jedan sada biti organizovan u manjoj delegaciji tri na tri. Još uvijek nije poznato ko će sve biti uz Putina, ali se najvjerovatnije očekuje prisustvo Sergeja Lavrova, ministra vanjskih poslova Rusije.