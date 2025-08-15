Susret Trumpa i Putina na Aljasci: Fokus na prekidu vatre u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se na Aljasci. Nakon pozdrava, rukovanja i fotografiranja, dvojica lidera krenula su prema automobilima.

Sastanak se održava u zračnoj bazi iz doba Hladnog rata i bit će prvi susret oči u oči od kada se Tramp vratio u Bijelu kuću. Ovo je i prvi susret američkog i ruskog čelnika od 2021., kada se Džo Bajden susreo s Putinom u Ženevi.

Nakon razgovora, očekuje se da će Tramp i Putin zajednički održati rijetku konferenciju za novinare.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij nije pozvan na samit, ali Tramp je najavio da bi sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao biti održan vrlo brzo, ukoliko sastanak s Putinom prođe uspješno.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ranije je najavio da bi samit mogao trajati šest do sedam sati.

Tramp, koji je tokom predizborne kampanje često govorio da će okončati ruski rat u Ukrajini u roku od 24 sata, rekao je tokom leta Air Force One da ne može tačno reći što bi učinilo sastanak s Putinom uspješnim, ali je naglasio da želi prekid vatre.

Na pitanje šta bi označavalo uspjeh samita, odgovorio je: "Ne mogu vam to reći. Ne znam. Ništa nije uklesano u kamenu. Želim određene stvari. Želim prekid vatre."

Dodao je: "Želim brzo vidjeti prekid vatre... Neću biti sretan ako se to ne dogodi danas. Želim da ubijanje prestane."