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NEUGODNO PITANJE

Putin stigao u SAD: Novinarka ga pitala o civilima u Ukrajini, on se pravio da ne razumije

Video je brzo postao viralan na društvenim mrežama

Putinova reakcija na pitanje novinarke. Pla

M. Až.

15.8.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Sjedinjene Američke Države prvi put nakon nekoliko godina.

Odmah po slijetanju na Aljasku i rukovanju sa američkim kolegom Donaldom Trampom, novinarka ga je upitala: „Kada ćete prestati ubijati civile u Ukrajini?“

Putin je na pitanje reagovao gestikulacijom kojom je pokazao da ne čuje ili ne razumije šta mu je novinarka rekla.

Video je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Ovo je prvi susret Putina i Trampa u drugom mandatu Trampa u Bijeloj kući, a dvojica čelnika posljednji put su se sastala 2021. godine.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
# UKRAJINA
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