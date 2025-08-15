Putin stigao u SAD: Novinarka ga pitala o civilima u Ukrajini, on se pravio da ne razumije

Odmah po slijetanju na Aljasku i rukovanju sa američkim kolegom Donaldom Trampom, novinarka ga je upitala: „Kada ćete prestati ubijati civile u Ukrajini?“

Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Sjedinjene Američke Države prvi put nakon nekoliko godina.

Putin je na pitanje reagovao gestikulacijom kojom je pokazao da ne čuje ili ne razumije šta mu je novinarka rekla.

Video je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Ovo je prvi susret Putina i Trampa u drugom mandatu Trampa u Bijeloj kući, a dvojica čelnika posljednji put su se sastala 2021. godine.