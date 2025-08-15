Počeo historijski sastanak Putina i Trampa na Aljasci





Na Aljasci je započeo dugo očekivani susret američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Prema posljednjim informacijama, sastanak bi mogao trajati šest do sedam sati.

Glavna tema razgovora bit će pregovori o miru u Ukrajini, a Tramp ne skriva velika očekivanja od ovog susreta.

Uoči sastanka, Tramp je putem društvenih mreža poručio samo dvije riječi: "Veliki ulozi".

Stanovnici Aljaske održali su proteste protiv dolaska Putina. Među njima je bila i Hanna Correa, porijeklom iz Ukrajine, koja je izjavila da bi Putin trebao biti u zatvoru.

Na dnevnom redu, osim Ukrajine, naći će se i druga pitanja važna za Putina i Trampa, uključujući potencijalnu normalizaciju odnosa Moskve i Vašingtona.

Rusija očekuje da sastanak rezultira smanjenjem prijetnji dodatnim sankcijama, koje je Tramp ranije najavljivao, potvrdom kontrole nad određenim dijelovima Ukrajine te mogućim otvaranjem prema američkom i svjetskom tržištu.