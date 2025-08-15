Ruski mediji oduševljeni Trampovom gestom na Aljasci

Ruski državni mediji izvijestili su o susretu Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, ističući da se Putin vozio u Trampovom vozilu, što su protumačili kao znak prijateljstva i rani početak razgovora.

Prema izvještajima, ruski čelnik je umjesto vlastite limuzine Aurus odabrao vožnju u oklopnom vozilu američkog predsjednika, prenosi CNN.

Državna agencija RIA Novosti navodi da je Tramp pozvao Putina da mu se pridruži u automobilu, na što je ruski predsjednik pristao. Televizija Russia 24 ovu gestu tumači kao jasan signal da su razgovori između dvojice vođa počeli i prije službenog dijela sastanka.

Voditelj na kanalu Russia 24 opisao je ponašanje američkog predsjednika kao "iznimno prijateljski nastrojeno prema Putinu". Isti medij također je pohvalio "historijsko rukovanje" dvojice predsjednika na pisti aerodroma.