Najzanimljiviji momenti prvog dijela susreta Trampa i Putina

Cijeli svijet danas prati događaje na Aljasci, gdje su se sastali Donald Tramp i Vladimir Putin.

Predsjednici SAD i Rusije pokušat će u američkoj vojnoj bazi postići dogovor o primirju u Ukrajini.

Kao i obično, Trampa i Putina prati veliki broj fotoreportera, a najzanimljivije fotografije s prvog dijela susreta, koji su mnogi mediji proglasili historijskim, već su objavljene.

Do trenutka pisanja ovog teksta, Vladimir Putin je djelovao opuštenije, gestikulirajući rukama i praveći različite izraze lica, dok se Tramp trudio da zadrži ozbiljan izgled.