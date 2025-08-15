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SASTANAK NA ALJASCI

Najzanimljiviji momenti prvog dijela susreta Trampa i Putina

Predsjednici SAD i Rusije pokušat će u američkoj vojnoj bazi postići dogovor o primirju u Ukrajini

Putin i Tramp: Počeo sastanak - Avaz
Susret Trampa i Putina na Aljasci - Avaz
Počeo sastanak Putina i Trampa - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

15.8.2025

Cijeli svijet danas prati događaje na Aljasci, gdje su se sastali Donald Tramp i Vladimir Putin.

Predsjednici SAD i Rusije pokušat će u američkoj vojnoj bazi postići dogovor o primirju u Ukrajini. 

Kao i obično, Trampa i Putina prati veliki broj fotoreportera, a najzanimljivije fotografije s prvog dijela susreta, koji su mnogi mediji proglasili historijskim, već su objavljene.

Do trenutka pisanja ovog teksta, Vladimir Putin je djelovao opuštenije, gestikulirajući rukama i praveći različite izraze lica, dok se Tramp trudio da zadrži ozbiljan izgled.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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