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ALJASKA

Trampovim pristašama stigao mail: Upravo sam s Putinom, uplatite mi 10 dolara

E-mail, naslovljen s "Tramp na Aljasci! S Putinom!", direktno se obraća pristašama imenujući ih

Tramp i Putin. AP

A. O.

15.8.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) svoj sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom iskoristio je za pokretanje nove kampanje prikupljanja sredstava. Njegov tim poslao je e-mail poruku pristašama u kojoj traže finansijsku podršku upravo u trenucima dok se odvija sastanak na Aljasci.

Poruka pristašama: "Sastajem se s Putinom"

E-mail, naslovljen s "Tramp na Aljasci! S Putinom!", direktno se obraća pristašama imenujući ih. U poruci se navodi kako je sastanak od presudne važnosti za cijeli svijet.

- Tramp na Aljasci!

S Putinom!

Lindsey,

Sastajem se s Putinom na Aljasci! Malo je svježe.

Ovaj sastanak ima vrlo velik ulog za cijeli svijet.

Demokratima ne bi bilo draže nego da ja pogriješim.

Niko na svijetu ne zna sklapati dogovore kao ja!

Večeras u ponoć istječe moj vrlo važan rok za prikupljanje donacija, a radikalna ljevica prati naše brojke baš ove noći da vidi hoćemo li zakazati…

Ali, pokrećem Trump blitz gdje će svaki domoljub koji čita ovu poruku dati 10 dolara da stoji uz Trampa! >

[Stani uz Trampa]

[Daj 10 $]

Računam na tvoju podršku!

– Predsjednik Donald J. Tramp - piše u email poruci.

E-mail poruka. Screenshot

Za to vrijeme, Trampove pristaše okupile su se u blizini mjesta održavanja sastanka u Ančorageu (Anchorageu) na Aljasci kako bi mu pružile podršku.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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