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BILATERALNI SASTANAK

Putin i Tramp još uvijek nisu stigli na ručak: Evo šta to znači

To je Trampu dalo dovoljno vremena da iznese svoju procjenu Putinovih namjera

Putin i Tramp: Današnji susret. AP

A. O.

15.8.2025

Bilateralni sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) i ruskog predsjednika Vladimira Putina traje otprilike 90 minuta nakon početka, rekao je zvaničnik Bijele kuće.

To je Trampu dalo dovoljno vremena da iznese svoju procjenu Putinovih namjera, za koju je ranije ove sedmice rekao da će trajati samo dva minuta dok je njegov samit bio u toku, piše CNN.

Bijela kuća je namjerno izbjegla precizna predviđanja vremena za današnji samit, svjesna da će se svako skretanje tumačiti kao znak uspjeha ili neuspjeha. Kremlj je, međutim, ranije rekao da bi sastanak mogao trajati mnogo sati.

Većina Trampovih i Putinovih telefonskih razgovora ove godine trajala je između sat i 90 minuta. Prilikom praćenja razgovora dvojice lidera, važno je uzeti u obzir i vrijeme prijevoda (iako Putin govori engleski, on svoje sastanke obično vodi na ruskom).

To što Tramp i Putin nakon sat i po nisu prešli na prošireni bilateralni ručak također je bio znak da se Tramp, barem do sada, nije osjećao prinuđenim da "šeta", kao što je obećao da će učiniti ranije danas ako osjeti da sastanak ide na jug.

# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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