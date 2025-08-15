Putin i Tramp još uvijek nisu stigli na ručak: Evo šta to znači

Bilateralni sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) i ruskog predsjednika Vladimira Putina traje otprilike 90 minuta nakon početka, rekao je zvaničnik Bijele kuće.

To je Trampu dalo dovoljno vremena da iznese svoju procjenu Putinovih namjera, za koju je ranije ove sedmice rekao da će trajati samo dva minuta dok je njegov samit bio u toku, piše CNN.

Bijela kuća je namjerno izbjegla precizna predviđanja vremena za današnji samit, svjesna da će se svako skretanje tumačiti kao znak uspjeha ili neuspjeha. Kremlj je, međutim, ranije rekao da bi sastanak mogao trajati mnogo sati.