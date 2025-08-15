Mustafa Najjim, ukrajinski novinar koji je postao političar, objavio je fotografiju američkih vojnika kako kleče dok postavljaju crveni tepih ispred aviona Vladimira Putina, uz natpis: "Učinimo klečanje ponovo velikim".

Olga Rudenko, urednica lista Kyiv Independent, podijelila je istu fotografiju uz komentar: "Ovo je Putinova nova pozadina za telefon. Američki vojnici kleče ispod velikih slova na kojima piše Rusija. Da poprave crveni tepih. Za ratnog zločinca."

Ukrajinski vojnik Oleksandr Solonko dodao je da mu je žao američke vojske koja je bila prisiljena prostirati crveni tepih za najvećeg ratnog zločinca čiji propagandni sistem godinama blati njihovu zemlju.