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ANALIZA BBC-A

Tramp dočekao Putina drugačije nego Zelenskog: Pobjeda bez riječi

Predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekan je na potpuno drugačiji način u odnosu na prijem koji je ranije ove godine imao Volodimir Zelenski

Tramp dočekao Putina. Fox News

M. Až.

15.8.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin dočekan je na potpuno drugačiji način u odnosu na prijem koji je ranije ove godine imao Volodimir Zelenski u Bijeloj kući, navodi BBC-jev dopisnik Geri O'Donohju.

Nakon što su avioni neko vrijeme stajali na pisti, Donald Tramp je prvi izašao iz Air Force One, a vrlo brzo potom i Putin iz aviona ruske vlade. Dok se Putin približavao Trampu, američki predsjednik je više puta zapljeskao.

U februaru smo, s druge strane, svjedočili sceni u kojoj je Zelenski bio izložen oštrom verbalnom napadu Donalda Trumpa tokom posjete Bijeloj kući

Putin je pak viđen kako se smješka dok sjedi s Trampom u predsjedničkom vozilu, poznatom kao "Zvijer". Čak i prije nego što su izgovorene riječi – to se već smatra njegovom pobjedom.

Tramp nije postigao ništa samo time što je doveo Putina ovdje. Ali Putin je već mnogo dobio samim izlaskom iz aviona, šetnjom crvenim tepihom i ulaskom u 'Zvijer'.“

Ovo je čovjek koji je do nedavno bio međunarodni parija (izopćenik).

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
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