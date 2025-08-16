Ruska delegacija hvali sastanak Tramp-Putin: "Prošlo nevjerovatno dobro"

U kratkom video-klipu podijeljenom na Telegramu, ruski ministar odbrane Andrej Belousov upitan je od strane ruske državne novinske agencije Tass kako se osjeća nakon sastanka Tramp-Putin.

Odlično - odgovorio je, osmehujući se.

Još jednu pozitivnu reakciju s ruske strane prenio je Kremlj, potvrdivši da su razgovori lidera nedavno završeni.

Ruski izaslanik Kiril Dmitrijev rekao je agenciji Interfaks da je sastanak Tramp-Putin protekao „nevjerovatno dobro“.

Na snimcima podijeljenim na Telegramu od strane drugih ruskih medija, Dmitrijev se vidi kako se široko smiješi dok zauzima mjesto u prostoriji za konferenciju za medije.

Kada su ga novinari pritiskali za više detalja, izbjegavao je odgovore, ali je dopisniku Rossija 24 rekao: "Za samo trenutak ćemo sve čuti o tome."