Putin: Nadam se da dogovor s Trampom vodi ka miru u Ukrajini

Na zajedničkoj konferenciji za medije nakon sastanka, prvi se obratio ruski predsjednik Vladimir Putin, poručivši da je susret s Donaldom Trampom bio "temeljan i konstruktivan, uz međusobno poštovanje".

- Razgovori su bili konstruktivni i prošli su u odličnom tonu", rekao je Putin na početku obraćanja, zahvalivši američkom kolegi na pozivu da dođe na Aljasku.

Govorio je o historijskim vezama Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, posebno o značaju Aljaske, pravoslavlju u Americi i ruskim potomcima koji tamo žive.

- Značajan dio zajedničke historije Rusije i Sjedinjenih Država povezan je s Aljaskom - istaknuo je ruski lider.

Podsjetio je na savezničku borbu dviju država u Drugom svjetskom ratu, te na polaganje cvijeća na spomenik ruskim vojnicima i pilotima na Aljasci.

Putin je pohvalio Trampove napore da se okonča rat u Ukrajini, naglasivši da je ključno poduzeti konkretne korake kako bi se postigao mir u Evropi.

Rekao je da sigurnost Ukrajine treba biti zagarantovana i da je spreman raditi na tome, te izrazio nadu da će dogovor s Trampom pomoći približavanju tom cilju.

- Očekujemo da će Kijev i evropske prijestolnice to konstruktivno shvatiti i da neće ometati stvari. Da neće pokušavati koristiti zakulisne dogovore za provokacije kako bi odbacili početni napredak - naglasio je Putin.

- Spremni smo da radimo na tome. Mislim da smo poslije ovog sastanka bliži tom cilju - dodao je, istaknuvši kako se nada da niko neće "torpedirati" ove napore.

Putin je ponovio kako vjeruje da do rata u Ukrajini ne bi došlo da je Tramp bio predsjednik SAD-a, te naveo da su njih dvojica razvili vrlo dobre poslovne kontakte.

Govorio je i o mogućnostima saradnje dviju zemalja na Arktiku.

- Želim da se zahvalim predsjedniku Trampu, imao je jasnu ideju šta želi postići. Vjerujem da će današnji dogovor biti ne samo početak kraja rata u Ukrajini, već i šire saradnje - poručio je.

- Ako budemo išli ovim putem, možemo okončati konflikt - zaključio je Putin.