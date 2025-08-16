Čitač sa usana o razgovoru između Trampa i Putina na pisti: "Pomoći ću ti“

Čitač s usana otkrio je šta su tačno predsjednik SAD Donald Tramp i predsjednik Rusije Vladimir Putin tiho razmijenili na pisti aerodroma u Enkoridžu.

Dvojica lidera rukovala su se prvi put nakon šest godina, u napetom trenutku u bazi Elmendorf na Aljasci, prije nego što su zajedno sjeli u kolonu vozila kako bi započeli historijske pregovore.

U trenutku koji je pratio cijeli svijet, Tramp (79) je na crvenom tepihu strpljivo čekao da njegov 72-godišnji ruski kolega siđe niz stepenice aviona, prenosi Daily Mail.

Američki predsjednik djelovao je pomalo nestrpljivo, a čitač s usana tvrdi da je prva rečenica tokom susreta bila Trampovo: "Konačno".

Dok su se rukovali, Tramp je dodao: "Stigao si, fantastično te je vidjeti i cijenim to".

Prema tvrdnjama čitača s usana, obojica predsjednika su tokom srdačnog pozdrava obećala da će "pomoći" jedan drugom.

Putin je odgovorio: "Hvala, i tebi. Tu sam da ti pomognem".

Tramp je veselo uzvratio: "Pomoći ću ti".

Navodno je Putin potom rekao da će "dovesti stvar do kraja" ako se to od njega zatraži.