Tramp najavio da će organizirati susret Zelenskog i Putina, pa poručio predsjedniku Ukrajine: Sklopite dogovor s Rusijom

Američki predsjednik Donald Tramp odmah nakon završetka konferencije za novinare s Vladimirom Putinom dao je intervju Šonu Hanitiju s Fox Newsa, koji je poznat kao njegov vatreni pristalica i nekadašnji promoter u kampanji.

Tramp je i ranije izjavio kako je sastanak s ruskim predsjednikom ocijenio najvišom ocjenom, naglasivši da je veoma zadovoljan ishodom. Na pitanje Hanitija kako bi ocijenio susret, odgovorio je bez dvoumljenja:

– Na ljestvici od jedan do deset, današnjem danu dajem deset.

Fox News je razgovor najavio kao ekskluzivan uvid u događaje iza kulisa susreta koji je trebao imati historijski značaj, uporediv s posjetom Ričarda Niksona Kini 1972. godine. Tramp je rekao da je sastanak bio vrlo dobar, ali da je “jedna velika stvar” spriječila konačan dogovor. Detalje nije otkrivao, osim što je naglasio da vjeruje kako Putin želi završetak rata.

– Mislim da on želi da se to završi – izjavio je, dodajući da je Putin prihvatio njegovu tvrdnju kako rata u Ukrajini ne bi ni bilo da je on tada bio na čelu SAD-a.

– Ne mogu reći da smo postigli dogovor, ali postigli smo napredak. Želimo riješiti to pitanje. Želim da ljudi prestanu umirati. Drago mi je bilo kada je Putin rekao da rata ne bi bilo da sam ja bio predsjednik – rekao je Tramp.