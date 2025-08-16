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INTERVJU ZA FOX NEWS

Tramp najavio da će organizirati susret Zelenskog i Putina, pa poručio predsjedniku Ukrajine: Sklopite dogovor s Rusijom

Na ljestvici od jedan do deset, današnjem danu dajem deset

Donald Trump. FOX News

S. S.

16.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp odmah nakon završetka konferencije za novinare s Vladimirom Putinom dao je intervju Šonu Hanitiju s Fox Newsa, koji je poznat kao njegov vatreni pristalica i nekadašnji promoter u kampanji.

Tramp je i ranije izjavio kako je sastanak s ruskim predsjednikom ocijenio najvišom ocjenom, naglasivši da je veoma zadovoljan ishodom. Na pitanje Hanitija kako bi ocijenio susret, odgovorio je bez dvoumljenja: 

– Na ljestvici od jedan do deset, današnjem danu dajem deset.

Fox News je razgovor najavio kao ekskluzivan uvid u događaje iza kulisa susreta koji je trebao imati historijski značaj, uporediv s posjetom Ričarda Niksona Kini 1972. godine. Tramp je rekao da je sastanak bio vrlo dobar, ali da je “jedna velika stvar” spriječila konačan dogovor. Detalje nije otkrivao, osim što je naglasio da vjeruje kako Putin želi završetak rata. 

– Mislim da on želi da se to završi – izjavio je, dodajući da je Putin prihvatio njegovu tvrdnju kako rata u Ukrajini ne bi ni bilo da je on tada bio na čelu SAD-a.

– Ne mogu reći da smo postigli dogovor, ali postigli smo napredak. Želimo riješiti to pitanje. Želim da ljudi prestanu umirati. Drago mi je bilo kada je Putin rekao da rata ne bi bilo da sam ja bio predsjednik – rekao je Tramp.

Krivicu za rat prebacio je na svog nasljednika Džoa Bajdena.

– Ovaj se rat nije trebao dogoditi. Bajden je u mnogočemu bio užasan predsjednik i nije smio dopustiti da do rata dođe – poručio je.

Otkrio je i da je nakon konferencije nakratko razgovarao s Putinom nasamo. Također je najavio da će se organizovati sastanak između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, kojem bi i sam mogao prisustvovati, iako nije iznio nikakve detalje.

Naglasio je da je ostvaren “veliki napredak”, ali i da još postoje dvije sporne tačke.

– Dogovorili smo se o mnogo stavki, ali nema dogovora dok ne bude potpisan – rekao je.

Prema njegovim riječima, sada je potez na Ukrajini.

– I Ukrajina se mora složiti. Predsjednik Zelenski se mora složiti. Sada je stvarno na njemu da završi posao – izjavio je, dodavši da i evropske države imaju važnu ulogu u postizanju mira.

Na direktno pitanje koji bi savjet dao Zelenskom, Tramp je odgovorio: "Sklopi dogovor, moraš sklopiti dogovor."

Obrazložio je to vojnom nadmoći Rusije, naglašavajući: "Rusija je vrlo velika sila, a oni to nisu."

# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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