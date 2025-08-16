Bivši američki ambasador pri NATO-u: Tramp nije dobio ništa, a Putin jeste okončanje međunarodne izolacije

Bivši američki ambasador pri NATO-u Daglas Lut prokomentirao je sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina, naglašavajući da američki predsjednik iz tog susreta nije izvukao ništa.

U razgovoru za BBC, odmah nakon što su dvojica lidera dali izjave, Lut je istakao da je, za razliku od Trampa, ruski predsjednik ostvario značajnu pobjedu.

– Putin odlazi s okončanjem međunarodne izolacije – rekao je Lut, objašnjavajući da je ruski lider prikazan kao važna figura na svjetskoj sceni u društvu američkog predsjednika.

– Viđen je kao velika figura na velikoj pozornici s američkim predsjednikom: topla dobrodošlica, crveni tepih, vožnja Trampovim automobilom, stajanje ispred znaka na kojem je pisalo "težnja miru" – što je sve samo ne ono za šta se Vladimir Putin zalaže.

S druge strane, Lut smatra da američka strana nema nikakvih razloga za zadovoljstvo.

– Zauzvrat, što je Tramp dobio? Nula... Postigli smo vrlo malo – rekao je.

Na kraju je zaključio da susret nije donio nikakav konkretan napredak, posebno u vezi s ključnim međunarodnim krizama.

– Nismo ništa bliže – zapravo, možda smo dalje od mirovnog sporazuma u Ukrajini nego što smo bili na početku dana – dodao je.