Melanija pisala Putinu: Donald Tramp pismo sinoć lično predao, poznat sadržaj

Donald Tramp je na samitu na Aljasci lično predao pismo Vladimiru Putinu, koje je napisala njegova supruga Melanija Tramp, a sadržaj se odnosio na sudbinu djece u Ukrajini i Rusiji, potvrdili su zvaničnici Bijele kuće za agenciju Reuters.

Prva dama, rođena u Sloveniji, nije bila na putovanju, ali prema tvrdnjama zvaničnika u pismu je spomenula otmice djece tokom rata. Vlada u Kijevu procjenjuje da je najmanje 19.500 ukrajinskih mališana deportovano, odvedeno ili nasilno preseljeno iz svojih domova u Rusiju i na okupirana područja od početka sveobuhvatne invazije u februaru 2022. godine.

Tema otete djece posebno je osjetljiva u Ukrajini, gdje mnogi smatraju da nikakav mirovni sporazum ne bi smio biti potpisan bez prethodnog dogovora o njihovom povratku.

Podsjetimo, Međunarodni krivični sud je 2023. godine izdao nalog za hapšenje Putina i njegove povjerenice za prava djece Marije Lvove-Belove zbog brojnih nezakonitih deportacija djece.