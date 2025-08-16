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TVRDI BIJELA KUĆA

Melanija pisala Putinu: Donald Tramp pismo sinoć lično predao, poznat sadržaj

Fokus je bio na otetoj djeci tokom rata

Melania Tramp: Tokom sastanka njenog supruga i Putina 2018. godine. Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP

S. S.

16.8.2025

Donald Tramp je na samitu na Aljasci lično predao pismo Vladimiru Putinu, koje je napisala njegova supruga Melanija Tramp, a sadržaj se odnosio na sudbinu djece u Ukrajini i Rusiji, potvrdili su zvaničnici Bijele kuće za agenciju Reuters.

Prva dama, rođena u Sloveniji, nije bila na putovanju, ali prema tvrdnjama zvaničnika u pismu je spomenula otmice djece tokom rata. Vlada u Kijevu procjenjuje da je najmanje 19.500 ukrajinskih mališana deportovano, odvedeno ili nasilno preseljeno iz svojih domova u Rusiju i na okupirana područja od početka sveobuhvatne invazije u februaru 2022. godine.

Tema otete djece posebno je osjetljiva u Ukrajini, gdje mnogi smatraju da nikakav mirovni sporazum ne bi smio biti potpisan bez prethodnog dogovora o njihovom povratku.

Podsjetimo, Međunarodni krivični sud je 2023. godine izdao nalog za hapšenje Putina i njegove povjerenice za prava djece Marije Lvove-Belove zbog brojnih nezakonitih deportacija djece.

# MELANIA TRUMP
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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