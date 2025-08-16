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NE SMIRUJE SE SITUACIJA

Nekoliko sati nakon nakon sastanka Putina i Trampa: Rusija opet napala Ukrajinu, ispaljeno 85 borbenih dronova

S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopćilo je ranije da je tokom noći presrelo i uništilo 29 ukrajinskih dronova iznad različitih ruskih regiona

Ruski napadi. (Russian Defense Ministry Press Service via AP

S. S.

16.8.2025

Ukrajina tvrdi da je Rusija tokom noći ponovo izvela napade na njenu teritoriju. Prema navodima ukrajinske vojske, tokom noći je lansirano 85 borbenih dronova i jedna balistička raketa, saopštila je ukrajinska ratna avijacija.

Na meti su bile frontovske teritorije u oblastima Sumskoj, Donjeckoj, Černigovskoj i Dnjepropetrovskoj, a ukrajinske jedinice uspjele su oboriti 61 dron. 

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u svom redovnom jutarnjem izvještaju naveo je da se na liniji fronta samo tokom proteklog dana dogodilo 139 oružanih sukoba.

S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopćilo je ranije da je tokom noći presrelo i uništilo 29 ukrajinskih dronova iznad različitih ruskih regiona, uključujući i 10 u Rostovskoj oblasti.

Podsjetimo, sinoć je na Aljasci održan historijski sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina i lidera SAD Donalda Trampa, a glavna tema razgovora bila je Ukrajina.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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