Kyiv Independent: Bolesno, sramotno, beskorisno, fotografije vojnika koji kleče da bi postavili crveni tepih za ubicu će ostati

Kyiv Independent je sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci opisao riječima: bolesno, sramotno i beskorisno.

Ukrajinski medij piše da je krvavi diktator i ratni zločinac dobio kraljevski doček u zemlji slobodnih – dok njegovi dronovi lete prema ukrajinskim gradovima.

Uoči sastanka, Tramp je najavio da želi trenutni prekid vatre i upozorio da će Putin snositi ozbiljne posljedice ako se ne složi. No, nakon dva i po sata iza zatvorenih vrata, dvojica lidera pred novinarima nisu rekli gotovo ništa – tek da je postignut napredak i ostvareno razumijevanje, dok ključni dogovor o Ukrajini nije postignut.

Tramp nije dobio ono što je htio, ali Putin jeste. – Od trenutka kad je kročio na američko tlo, ruski diktator je blistao – piše Kyiv Independent. Nakon godina izolacije, ponovo je bio prihvaćen i poštovan od jednog svjetskog lidera. Dok ga je Bajden nazivao ubicom, Tramp mu je priredio crveni tepih, svečano rukovanje, vojni prelet i vožnju u predsjedničkoj limuzini.

Sramotni događaji

To je, smatra medij, bilo u oštrom kontrastu sa hladnim prijemom Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući prije šest mjeseci. Ukrajinski predsjednik doživio je poniženje, dok je ruski uživao privilegije. Oba događaja bila su sramotna, ocjenjuje Kyiv Independent.

Tramp je vjerovao da će topliji tonovi smiriti Putina i povećati šanse za prekid vatre. Ali, kako ističu, lekcija koju još nije naučio glasi: ruski lider ne sklapa dogovore – on uzima. Uzima što mu se ponudi, a zatim još više, sve dok ga ne zaustavi sila.

Za Putina i njegovu elitu, ukrajinska nezavisnost je greška koju treba ispraviti. Ruska delegacija je, tvrdi list, i otvoreno ismijavala pregovore: Sergej Lavrov pojavio se u trenirci s natpisom SSSR, a na ruskom službenom avionu služeno je piletina na kijevski način – simbolična poruka da je Ukrajina za njih “pečena”.

Još jedan razlog Putinovog zadovoljstva bio je učinak summita na američke saveznike. Poruka preko Atlantika bila je jasna: Rusija može unijeti razdor u transatlantski savez, što joj je strateški važnije od same kontrole Ukrajine.

Ponovni susret

Putin sa Aljaske odlazi s pobjedom, iako ne i s potpunim trijumfom, jer Tramp nije pristao na ruske maksimalističke zahtjeve koji bi značili kapitulaciju Kijeva.

– Tramp je rekao da se nada ponovnom susretu s Putinom. Ako američki predsjednik ne želi predati i sljedeći sastanak Rusiji, mora dopustiti Ukrajini da sjedne za stol i postaviti se kao saveznik, a ne sudija. Samo tako se može izbjeći još jedna scena u kojoj lider slobodnog svijeta udovoljava krvavom diktatoru u ime 340 miliona Amerikanaca – piše Kyiv Independent.

Na kraju zaključuju: ugovori s Rusijom uvijek kratko traju. Ali fotografije američkih vojnika koji kleče da bi rasprostrli crveni tepih za ubicu – te fotografije će ostati. I niko ih neće pamtiti duže, niti živopisnije, od Ukrajinaca.