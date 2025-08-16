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NA AERODROMU

Tramp demonstrirao vojnu moć pred Putinom, ruski predsjednik ostao hladan

Prema američkim zvaničnicima, bombarderi B-2 dopremljeni su dan ranije, dok su F-35 avioni stigli iz baze Eielson

Putin i Tramp. AP

I. H.

16.8.2025

U vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkorejdžu, Aljaska, jučer su se sastali američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Susretu je prethodila ceremonija na aerodromu, gdje su dvojica lidera prošetala crvenim tepihom dok su sa strane bile postrojene lovačke letjelice F-22, a iznad baze su nadlijetala četiri F-35 i strateški bombarder B-2 Spirit.

Iako su avioni predstavljali snažan simbol američke moći, Putin se tek kratko osvrnuo na prelet. 

Prema američkim zvaničnicima, bombarderi B-2 dopremljeni su dan ranije, dok su F-35 avioni stigli iz baze Eielson.


Bombarder B-2 sposoban je izvesti globalne letove bez zaustavljanja i nositi konvencionalno ili nuklearno naoružanje.

Prošlog juna korišten je u operaciji „Midnight Hammer“, u kojoj je američka vojska pogodila iranska nuklearna postrojenja.

Tramp je u više navrata isticao sposobnosti ovih bombardera i vještinu američkih pilota, dok vojni zvaničnici i dalje procjenjuju stvarnu štetu.


# SASTANAK
# ALJASKA
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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