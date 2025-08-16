Tramp demonstrirao vojnu moć pred Putinom, ruski predsjednik ostao hladan

U vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkorejdžu, Aljaska, jučer su se sastali američki predsjednik Donald Tramp i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Susretu je prethodila ceremonija na aerodromu, gdje su dvojica lidera prošetala crvenim tepihom dok su sa strane bile postrojene lovačke letjelice F-22, a iznad baze su nadlijetala četiri F-35 i strateški bombarder B-2 Spirit.

Iako su avioni predstavljali snažan simbol američke moći, Putin se tek kratko osvrnuo na prelet.

Prema američkim zvaničnicima, bombarderi B-2 dopremljeni su dan ranije, dok su F-35 avioni stigli iz baze Eielson.



